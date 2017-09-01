В Лисичанске пассажир пьяного водителя напал на полицейского

20 сентября, около 23 часов патрульные обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2170, который остановился в средней полосе на проспекте Победы.

Водитель автомобиля, увидев что к нему приближаются полицейские, начал движение и пытался скрыться. После непродолжительного преследования автомобиль удалось остановить.

Подойдя к автомобилю патрульные увидели, что водитель пересаживается на пассажирское сиденье, а девушка-пассажир перелезает с заднего сиденья на водительское.

После проведения освидетельствования на состояние опьянения водителя, которое он согласился пройти с помощью алкотестера, в его организме обнаружено 2,17 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает норму. В отношении водителя составлен протокол по части 1 статьи 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесено постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).

Во время фиксации происшествия один из пассажиров нанес удар в область лица девушке-патрульной, после чего был задержан.

На место вызвана следственно-оперативная группа Лисичанского отдела полиции для фиксации события с признаками уголовного нарушения по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

За умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.