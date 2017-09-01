» » На Луганщине задержали незаконного пассажироперевозчика

На Луганщине задержали незаконного пассажироперевозчика

Сегодня, 12:06 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 21.09.2017, сотрудниками спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области выявлен ряд нарушений.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области.

Так, на контрольном пункте «Макарово» фантомовцы пресекли незаконную перевозку пассажиров на автомобиле «Форд транзит».

Во время остановки автомобиля для проверки выяснилось, что водитель предоставляет услуги по перевозке пассажиров из пгт. Белокуракино в пгт. Станица Луганская за денежное вознаграждение в размере 220 гривен с человека. В данном случае осуществлялась перевозка 6 человек. При этом документов для законной перевозки пассажиров у водителя не было. Нарушитель сообщил, что срок действия соответствующей лицензии истек, а новую лицензию еще не получил.

По данному факту составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Водителю грозит штраф в размере 17,5 тыс. гривен.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:45

В ОБСЕ рассказали, где установили свои камеры в Донбассе

Сегодня, 14:17

Ефремову продлили срок пребывания под стражей

Сегодня, 13:35

В Лисичанске пассажир пьяного водителя напал на полицейского

Сегодня, 13:22

В районе Попасной прогремело 4 мощных взрыва

Сегодня, 12:49

За сутки в АТО погибших среди украинских бойцов нет

Сегодня, 12:43

На Луганщине создадут дополнительный погранотряд, который будет отвечать за линию АТО

Сегодня, 12:06

На Луганщине задержали незаконного пассажироперевозчика

Сегодня, 11:06

Луганская областная администрация выступила против открытия КПВВ в Счастье

Сегодня, 10:25

ОБСЕ сообщила о ситуации в школах оккупированной Горловки

Сегодня, 10:10

В Старобельск приехал Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал

Сегодня, 09:45

На Луганщине задержали боевика

Сегодня, 09:00

За сутки в АТО зафиксировали 16 обстрелов

Новости Украины:

Сегодня, 14:48

В Харькове проходит экономический форум

Сегодня, 14:19

Во Львовской области завершились международные учения Rapid Trident-2017

Сегодня, 13:06

В Харьковской области задержали банду, которая промышляла рэкетом

Сегодня, 12:54

Луценко подписал подозрение Довгому

Сегодня, 12:02

Аномальный град побил окна и машины на Житомирщине

Сегодня, 10:25

ОБСЕ сообщила о ситуации в школах оккупированной Горловки

Сегодня, 09:46

Под Ровно задержаны производившие наркотики оборотни в погонах

Сегодня, 08:06

Пограничники задержали двух разыскиваемых Интерполом мошенников и угнанное авто

Вчера, 18:00

Нацсовет оштрафовал провайдера за "сигнал" российского канала в Авдеевке

Вчера, 17:40

В Донецкой области действуют четыре мобильные клиники "Врачей без границ"

Вчера, 17:02

Мариуполь откроет Кризисный центр для пострадавших от насилия в семье

Вчера, 16:40

Суд оштрафует Наталью Витренко за административное нарушение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 