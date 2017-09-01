На Луганщине задержали незаконного пассажироперевозчика

Вчера, 21.09.2017, сотрудниками спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области выявлен ряд нарушений.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области.

Так, на контрольном пункте «Макарово» фантомовцы пресекли незаконную перевозку пассажиров на автомобиле «Форд транзит».

Во время остановки автомобиля для проверки выяснилось, что водитель предоставляет услуги по перевозке пассажиров из пгт. Белокуракино в пгт. Станица Луганская за денежное вознаграждение в размере 220 гривен с человека. В данном случае осуществлялась перевозка 6 человек. При этом документов для законной перевозки пассажиров у водителя не было. Нарушитель сообщил, что срок действия соответствующей лицензии истек, а новую лицензию еще не получил.

По данному факту составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Водителю грозит штраф в размере 17,5 тыс. гривен.