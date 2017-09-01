ОБСЕ сообщила о ситуации в школах оккупированной Горловки

По словам наблюдателей, количество первоклассников в городе стало значительно меньше с начала нового учебного года

В оккупированной Горловке количество зачисленных детей в новом учебном году в школу уменьшилось на 70%. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Члены патруля миссии посетили детский сад и школу в Горловке, директора которых сообщили об уменьшении количества зачисленных детей на 50 и 70% соответственно. Директор детского сада отметила, что во время занятий они часто слышат взрывы и звуки стрельбы поблизости", - отметили в пресс-службе.

Наблюдателям также показали учебный материал по противоминной безопасности