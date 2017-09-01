В Старобельск приехал Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал

Сегодня Луганскую область в ходе рабочей поездки посетил Глава государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал.

Во время поездки по Луганской области руководитель погранслужбы посетил Старобельск, где пообщался с пограничниками Луганского отряда.

Также Петр Цигикал проинспектировал линию разграничения с оккупированными районам и проверил условия несения службы на погранчных постах вдоль украино-российской границы.

Вчера Петр Цигикал в ходе рабочей поездки побывал в Донецком пограничном отряде и Мариупольском отряде морской охраны.

В ответственности Донецкого пограничного отряда - часть линии разграничения, контроль над которой имеет сверхбольшой значения. Поэтому рабочий визит Председателя Госпогранслужбы Петра Цигикал в первую очередь касался работы КПВВ - их функционирования, выполнения обязанностей военнослужащими, которые ежедневно добросовестно их выполняют.