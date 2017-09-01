Почти 90 миллионов для украинской армии собрали налогоплательщики Луганской области

Поступления военного сбора составили 89,6 миллионов гривен в январе-августе 2017 года, передает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы Луганской области.

Это на 15,7 млн грн или на 21,3 % больше показателя за восемь месяцев прошлого года.

Напомним, военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, начисляющие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.