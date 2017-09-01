В прифронтовой Красногоровке дети учатся в разрушенной школе (видео)

В прифронтовой Красногоровке дети учатся в школе №2, которая была разрушена в результате обстрелов боевиков. Видео о том, в каких условиях находятся дети, опубликовала жительница Красногоровки.

Судя по видео, в части здания обвалилась крыша и верхний этаж, разрушены перекрытия, выбиты стекла. «Куда смотрит область, куда смотрит вся Украина? Страшно водить ребенка. Я в шоке от всего этого, а если сюда кто-то забежит?», - говорит женщина.