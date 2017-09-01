В ОБСЕ заявили о снижении уровня насилия на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ за период с 4 по 17 сентября зафиксировала значительное снижение уровня насилия в Донбассе.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по состоянию на 20 сентября.

«За неделю с 4 по 10 сентября 2017 года СММ зафиксировала снижение уровня насилия на 30%, а в течение следующей недели уровень насилия снизился еще на 10%», - говорится в отчете.

По данным ОБСЕ, в среднем 50% нарушений режима прекращения огня за этот период зафиксировано камерами СММ.

Наблюдатели отмечают, что для улучшения гуманитарной ситуации «способствовали установлению локального режима прекращения огня при координации со стороны Совместного центра по контролю и координации и осуществляли мониторинг соблюдения этого режима, что позволило провести ремонтные работы и технического обслуживания».

В ОБСЕ указывают, что с 4 по 17 сентября благодаря этим «окнам тишины» была создана возможность для проведения ремонтных работ на теплоэлектростанции в Счастье, Петровской водонасосной станции возле Артема, водозаборных станциях вблизи Станицы Луганской и водопроводах возле Нижнего, Золотого и Попасной в Луганской области.

Сообщается, что миссия по меньшей мере 52 раза осуществляла патрулирование с обеих сторон линии соприкосновения.