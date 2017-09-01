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На Луганщине будут судить «чиновника ЛНР»

Сегодня, 15:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области будут судить чиновника «министерства инфраструктуры и транспорта» незаконной организации «ЛНР». Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

«В 2015 году гражданин Украины инициировал свое назначение на так называемую должность начальника одного из отделов "министерства". Находясь на указанной должности, он осуществляет реализацию псевдогосударственной политики в сфере транспорта, нарушая тем самым интересы и конституционные права граждан Украины на временно неподконтрольной украинской власти территории», – пояснили в ведомстве.

Так как пособник боевиков скрывается на временно неконтролируемой территории Луганской области, в отношении него было проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд. «Чиновнику» грозит до 15 лет тюрьмы.


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