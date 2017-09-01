Украина предлагает провести обмен пленными немедленно

Украина готова передать представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей более 300 человек в обмен на 88 заложников.

Об этом на брифинге заявила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко, пишет РБК-Украина.

"Нам удалось установить 88 наших заложников из 144, где они находятся. Мы готовы передать для их освобождения 313 человек, которых позволяет украинское законодательство, в ОРДЛО", - заявила Геращенко.

Вице-спикер отметила, что вопрос освобождения заложников обсуждался на встрече в Минске 20 сентября. Украина предлагает провести обмен немедленно.