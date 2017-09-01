За сутки в АТО ранен один украинский боец

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 20 сентября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один получил ранение.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранения. Это произошло в Авдеевке во время вражеского обстрела", - сообщил Мотузяник.

Спикер также уточнил потери среди украинских военных за позапрошлые сутки, 19 сентября: в тот день еще один украинский военный получил травму во время обстрела, который произошел в Песках.