Зам Лаврова заявил, что РФ не является стороной конфликта на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации не видят смысла в развертывании миротворцев ООН на российско-украинской границе.

Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Геннадий Гатилов, сообщает ТАСС.

"Они (представители Украины) хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе. Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", - сказал Гатилов.