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На отжатых банкоматах в Луганске оккупанты наклеили название своего «госбанка»

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

На отжатых банкоматах в Луганске оккупанты наклеили название своего «госбанка»Обладатели карт "госбанка" "ЛНР" могут обналичивать денежные средства в банкоматах, расположенных в отделениях "финучреждения", и расплачиваться картами в торговых терминалах супермаркетов "Народный". Об этом заявил представитель "госбанка" Виталий Амелин, пишут сепаратистские СМИ.

"На текущий момент специалистами Государственного банка уже установлено девять банкоматов в Луганске. В большинстве своем банкоматы работают в круглосуточном режиме, то есть клиенты могут обслуживаться без привязки к отделению", - сказал Амелин.

По его словам, планируется установить еще два банкомата в оккупированном Луганске. Также продолжается процесс подключения торговых терминалов в сети супермаркетов "Народный".

"На данный момент 10 супермаркетов подключены к торговому эквайрингу, до конца недели мы подключим всю сеть супермаркетов "Народный", - сообщил "банкир".

На отжатых банкоматах в Луганске оккупанты наклеили название своего «госбанка»


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