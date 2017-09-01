Неля Штепа ходит с двумя полицейскими вместо электронного браслета

К экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских вместо электронного браслета.

Об этом сообщил адвокат Штепы Дмитрий Марченко, передает «Depo.Харьков».

«Браслет нам еще не вручили. Однако прикрепили к ней двух работников полиции. И они с ней неотлучно», - сказал Марченко, добавив, что полицейские находились ночью в доме подсудимой.

По словам адвоката, обеспечить Штепу электронным средством контроля должен Славянский отдел полиции. «Я так понимаю, в Славянском отделе полиции браслета нет. Они его должны заказывать в областном управлении. Как это будет, я не знаю», - сказал Марченко.

Он добавил, что Штепа добралась домой без каких-либо провокаций. «Все хорошо, дома и родные стены помогают. Город счастлив, что ее освободили», - заверил Марченко.

Он добавил, что следующее заседание Ленинского райсуда Харькова по делу Штепы назначено на сегодня, 21 сентября. Адвокат со своей подзащитной в пути в Харьков.