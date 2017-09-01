Экс-мер Славянска Штепа вышла из СИЗО

Бывший мэр Славянска Неля Штепа вышла из Харьковского следственного изолятора

Об этом сообщила в своем Facebook активистка Ирма Крат, передает "ДС".

"Нелю Штепу, героя Украины, на мои поруки отпустили под домашний арест с браслетом на ноге! Правда сильнее лжи! Слава Украине! Спасибо адвокатам, судьям, прокуратуре и СБУ!", - написала она.

Штепа вышла из СИЗО, держа в руках флаг Украины. Активистка, которая шла рядом, пела гимн Украины, но Штепа не смогла поддержать ее, подпевая только отдельные слова и кивая головой.

При этом, выходя из КПП, женщины крикнули: "Слава Украине!".