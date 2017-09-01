В Мариуполе голодные дети из окна просили еду у прохожих

В Мариуполе патрульные спасли голодных детей, которые из окна просили еду у прохожих. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

«Патрульные прибыли по вызову возмущенных граждан и увидели малолетних раздетых детей на подоконнике, которые просили есть у прохожих. По словам соседей, дети уже в течение вторых суток сидит дома в одиночестве. В конце концов люди начали кормить детей через окно 1 этажа», - говорится в сообщении.

Через несколько минут на место прибыла 28-летняя мать детей. Она пояснила правоохранителям, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась.

Патрульные полицейские немедленно вызвали на место сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину админпротокол за халатное отношение к детям. После этого 2-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру вместе с матерью доставили в органы опеки и попечительства.



