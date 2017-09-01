Россия запустила регулярное грузовое сообщение в обход Украины

Российская Федерация запустила регулярное движение грузовых поездов на участке Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход территории Украины, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение "Российских железных дорог".

Сообщается, что первые поезда, которые проследовали по данному участку, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и стройматериалами. Также сообщается, что компания проверит готовность железнодорожной инфраструктуры и работу систем управления движением.