Россиянина отправили в психбольницу за призывы к отделению Сибири

Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя А., призывавшего «с помощью мобильного телефона» отделить Сибирь от России и «создать отдельную республику от Урала до Тихого океана».

Об этом сообщает прокуратура города Ангарска Иркутской области.

«Судом установлено, что в январе 2016 г. А., используя мобильный телефон, подключался к сети Интернет и призывал к действиям, направленным на создание отдельной республики от Урала до Тихого Океана. Суд освободил А. от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера», - говорится в сообщении.