Кабмин разрешил внеплановые проверки учреждений на пожароопасность

Кабинет Министров Украины разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью.

Об этом сообщает 112 Украина.

«Я хотел бы этим решением разрешить внеплановые проверки ГосЧС, я предлагаю еще дать протокольное поручение, чтобы мы разработали механизм остановки объектов, которые не выполняют предписания, и вынести это решение на комиссионный уровень на региональный штаб по техногенным ситуациям. У нас есть случаи, когда в течение полугода, года, предписания ГосЧС не выполняются», - сказал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в детском лагере «Виктория», где произошел пожар. В данном случае предписание было выписано в июне, а должно было быть выполненным до 23 сентября. Зубко подчеркнул, что ничего не было выполнено.