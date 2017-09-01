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В Старобельске после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар

Вчера, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 20 сентября 2017 года, после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар в Старобельске. Ремонт объекта осуществили с помощью Программы развития ООН при финансовой поддержке Правительства Японии. Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

В Старобельске после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар

По словам директора «ГрандБудСервиса» Александра Сизонко, на мосту отремонтировали поврежденные опоры и пролетные конструкции, частично восстановили дорожное покрытие и установили новую энергоэффективную систему освещения (солнечные батареи, аккумуляторы, ветрогенератор).

В Старобельске после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар

«Часть асфальтированного покрытия была полностью заменена. Освещение также заменили на более автономное и современное.  Наша организация сделала все возможное, чтобы этот объект прослужил долгие годы в этом районе. Качество своей работы мы гарантируем. Объект сдали в эксплуатацию за 4 месяца», - сообщил он.

Отметим, что общая стоимость работ – 227 тыс. долларов. 


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