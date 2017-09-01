В Старобельске после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар

Сегодня, 20 сентября 2017 года, после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар в Старобельске. Ремонт объекта осуществили с помощью Программы развития ООН при финансовой поддержке Правительства Японии. Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

По словам директора «ГрандБудСервиса» Александра Сизонко, на мосту отремонтировали поврежденные опоры и пролетные конструкции, частично восстановили дорожное покрытие и установили новую энергоэффективную систему освещения (солнечные батареи, аккумуляторы, ветрогенератор).

«Часть асфальтированного покрытия была полностью заменена. Освещение также заменили на более автономное и современное. Наша организация сделала все возможное, чтобы этот объект прослужил долгие годы в этом районе. Качество своей работы мы гарантируем. Объект сдали в эксплуатацию за 4 месяца», - сообщил он.

Отметим, что общая стоимость работ – 227 тыс. долларов.