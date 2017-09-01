В «ЛНР» занижают показатели экспорта антрацита в Россию

Через подконтрольный боевикам таможенный пункт пропуска «Красная могила» в Луганской области пытались вывезти вагоны с антрацитом. Объемы угля в вагонах превышали заявленные на экспорт, заявил директор «департамента борьбы с контрабандой» Сергей Ляшенко, пишут «Новости Донбасса»

На экспорт отправлялся антрацит-семечка, антрацит-кулак, антрацит мелкий, антрацит-орех и антрацит-штыб. Всего на таможенном посту были задержаны 36 вагонов с углем, по оценкам «ЛНР», на сумму более 6 миллионов рублей.

«Согласно таможенной декларации на товар, заявлен уголь марки АШ (антрацит-штыб) в количестве 2,5 тысячи тонн на сумму 3,6 миллиона рублей. В ходе досмотра железнодорожных составов, заявленных на экспорт, выявлена угольная продукция марки АК, АО, АМ, АС, АШ. При проведении исследований, факт наличия угля более высокого качества подтвердился. Общая стоимость данной партии угля составила порядка 6,5 миллиона рублей», – прокомментировал Ляшенко в эфире сепаратистского «ГТРК ЛНР».

Он также сообщил, что расследованием попытки вывезти уголь занимается «МГБ ЛНР».