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"Фантом" на Луганщине задержал нелегальных лесорубов

Вчера, 13:08 citynews.net.ua | Напечатать

"Фантом" на Луганщине задержал нелегальных лесорубовСотрудники фискального наряда спецподразделения "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области во время отработки ранее полученной оперативной информации разоблачили преступную схему по незаконной вырубке леса, транспортировке пиломатериалов и последующей их реализации.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области.

Так, 18 сентября около 16 часов в лесополосе в районе водохранилища «БАМ», которое расположено между пгт Камышеваха-1 и г. Попасная, фантомовцы остановили незаконную вырубку лесных насаждений (дуб, ясень). Группа из 7 человек - жителей Попасной и Попаснянского района, с помощью бензопил и топоров рубили, распиливали и грузили подготовленные пиломатериалы на транспортное средство " ГАЗ-53" с целью их дальнейшей транспортировки и реализации.

Во время опроса причастных к данному факту лиц установлено, что незаконная вырубка леса осуществлялась по заказу с начала сентября 2017 года. За это время преступниками разворовано примерно 1 км лесополосы. Кстати, заказчика незаконной рубки леса установили на месте.

Материалы переданы в Попаснянский отдел Главного управления Нацполиции в Луганской области для принятия решения согласно действующему законодательству.

По данному факту следственным отделением Попаснянского ОП ГУНП в Луганской области в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления по ст.246 (незаконная вырубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство ориентировочной стоимостью 60 тыс. грн и около 5 куб. м пиломатериалов (кругляк-дрова) на сумму 2,5 тыс. грн изъяты.

Причастные к уголовному преступлению задержаны и доставлены в Попаснянский ОП ГУНП в Луганской области.


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