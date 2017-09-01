Взорванный памятник в оккупированном Луганске демонтировали

В Луганске 19 сентября коммунальные службы демонтировали памятник погибшим боевикам десанта «ЛНР». Об этом сообщает подконтрольная группировке «ГТРК ЛНР».

Монумент был установлен рядом с академическим украинским музыкально-драматическим театром на улице Оборонная. Сегодня была полностью демонтирована боевая машина десанта, на месте монумента остался только пьедестал.

Памятник был подорван вечером 18 сентября, заявляли в «ЛНР». После взрыва загорелся пьедестал, где установлена боевая машина десанта «ЛНР».