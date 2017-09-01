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СБУ разоблачила интернет-провайдеров, помогавших ЛДНР

Вчера, 18:52 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ разоблачила интернет-провайдеров, помогавших ЛДНРСотрудники Службы безопасности Украины разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в пророссийские группировки «ДНР/ЛНР», временно аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители и менеджмент провайдеров, осознавая общественную опасность и откровенный антигосударственный характер своих действий, обеспечивали транзит трафика, в частности на неподконтрольные Украины территории Донбасса.

«Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют Интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих «марионеток» в ОРДЛО, такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении СБУ. — Сотрудники СБ Украины задокументировали противоправную деятельность национальных провайдеров, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украины территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

В сообщении отмечается, что технологически транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его донецкому провайдеру, который обслуживал откровенно антиукраинские информационные веб-ресурсы — «главы» и «совета министров» «ДНР / ЛНР».

Во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 111 и ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.


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