В Луганске за пост в социальной сети задержали мирного жителя и обвинили в работе на «врагов» (видео)

Боевики «МГБ ЛНР» в очередной раз задержали мирного жителя Луганска. На этот раз им стал парень по имени Станислав, который призвал горожан в социальной сети «ВКонтакте», выйти на мирный протест, с требованием снизить оплату за «сертификацию автомобилей», поскольку сейчас эта процедура в «ЛНР» обходится автовладельцу в четыре тысячи рублей.

На странице Юлии Мартыненко в соцсети «ВКонтакте» Станислав призвал жителей собраться 15 сентября на площади «у памятника Тарасу Шевченко или в парке ВЛКСМ и идти к фонтану, а там и до администрации недалеко». Отдельное обращение было адресовано военнослужащим. «Поддержите нас», — призывал автор поста.

МГБ ЛНР вычислили парня и задержали его, заявив, что он якобы организовал «в сговоре с представителями Украины» «массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации».

Отметим, что никакая акция так и не состоялась, а требования автора поста были далеки от политики.