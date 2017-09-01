Группа луганчан с инвалидностью прошла реабилитацию в Карпатах

В течение 12 дней, с 3 по 14 сентября, представители различных городов и районов Луганской области с ограниченными физическими возможностями посетили лагерь физкультурно-спортивной реабилитации на базе Западного реабилитационно-спортивного центра, находящегося в Карпатах.

На этот раз посмотреть на красоту Западной Украины присоединились более 20 представителей из Северодонецка, Счастья, Марковки, Старобельска, Лисичанска и Кременной.

График реабилитации был насыщенным. Здесь и физические упражнения, игры и тренажеры. На протяжении всей реабилитации участников привлекали к различным активностям, в том числе - обязательные ежедневные походы в тренажерный зал.

Организаторами лагеря выступили Луганский региональный центр по физической культуре и спорту «Инваспорт» совместно с Луганским областным отделением Фонда социальной защиты инвалидов Украины.

«Отметим, подобные лагеря проводятся ежегодно. Если Вы хотите присоединиться к участию в лагере в 2018 году, позаботьтесь об этом уже сегодня. Дополнительная информация по телефону: (095) 586 53 19», - говорится в сообщении пресс-службы управления молодежи и спорта ЛОГА.