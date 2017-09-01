Главы МИД Украины и Китая обсудили размещение миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в рамках 72 сессии Генеральной ассамблеи ООН обсудили размещение миротворцев на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что стороны обсудили результаты встречи президента Украины с председателем КНР в Давосе в январе 2017 года, сроки проведения третьего заседания Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая, перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сотрудничество в рамках международных организаций, а также взаимодействие украинской и китайской делегаций в Совбезе ООН. Кроме того, стороны обсудили вопросы продвижения инициативы Петра Порошенко по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе. Также Климкин подтвердил приглашение китайскому коллеге посетить Украину.