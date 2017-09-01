В «МГБ ЛНР» уже определили, как подорвали памятник боевикам в оккупированном Луганске

Мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого был подорван "памятник десантникам" в Луганске, составила более пяти кг в тротиловом эквиваленте.

Об этом заявил "министр" "государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник, пишут сепаратистские СМИ.

Сильный взрыв в центральной части Луганска произошел 18 сентября около 20.00. В результате подрыва "памятника воинам-десантникам" на Оборонной, была разрушена установленная на пьедестале боевая машина десанта. Жертв нет.

"Министерством государственной безопасности установлено, что подрыв произведен с помощью самодельного взрывного устройства мощностью более пяти килограмм в тротиловом эквиваленте, заложенного под днищем боевой машины десанта", - сказал Пасечник.