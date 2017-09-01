За сутки в АТО зафиксировано 14 вражеских обстрелов

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что основная активность противника вечером фиксировалась в районе авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины. Кроме того, около 23 часов российские оккупанты выпустили 7 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Песок, а из вооружения БМП открывали огонь у Зайцево.

На приморском направлении, по данным штаба, наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На луганском направлении единственный за сутки обстрел наших позиций зафиксирован вблизи Новотошковское около 23:00.

Также сообщается, что во время 9 обстрелов силы АТО открывали огонь