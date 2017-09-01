В центре Луганска взорвали памятник террористам - БМД рядом с украинским театром

В Луганске на центральной улице Оборонной взорвали памятник десантникам у входа в Украинский академического музыкально-драматического театр.

Как сообщают сайты сепаратистов, взрыв прогремел около 19:30 вечера.

По предварительной информации, был взорван памятник десантникам, расположенный возле Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная ​​на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД).

В настоящее время район происшествия оцеплен террористами.