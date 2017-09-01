В госбюджете предусмотрена субвенция в размере 34 миллиона гривен на восстановление Донбасса

В государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрена субвенция в размере 34 миллиона гривен на поддержку территорий, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны. Этими средствами должно распоряжаться министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

Кроме этого, в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает 36, 2 миллиона гривен на осуществление деятельности профильного министерства.