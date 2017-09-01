Боевики за выходные задержали более 500 нарушителей комендантского часа

Более 500 человек были задержаны на оккупированной части Донецкой области за нарушение комендантского часа с 16 по 18 сентября, - сообщают сепаратистские СМИ.

Фейковые "полицейские", действующие на подконтрольной боевикам части Донецкой области, провели на выходных "операцию" "Ночной город", в ходе которой, в частности, проверили 508 увеселительных заведений.

За нарушение комендантского часа было задержано 532 человека.