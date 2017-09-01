На Луганщине задержали группу сутенеров

Правоохранителями задержана группа сутенеров, которые переправляли жительниц Луганской области в Российскую Федерацию с целью предоставления сексуальных услуг, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, полицейскими разоблачена и задержана группа из четырех человек, которые с применением насилия принуждали жительниц Луганской области к занятию проституцией и переправляли последних в город Москва Российской Федерации с целью предоставления платных сексуальных услуг.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Справка: санкция ч. 2 ст. 303 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.