Законопроект о реинтеграции Донбасса представят в Раде. Ждут возвращения Президента из США

У президента Украины обещают, что законопроект о реинтеграции Донбасса смогут обсудить в Верховной Раде после того, как Петр Порошенко вернется из США. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Напомним, рабочая поездка главы государства в США назначена на 18-21 сентября, после чего 22-23 сентября он посетит Канаду.

4 сентября представительница президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент. По ее словам, Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» и США по реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Она отметила также, что в закон будет включен пункт о миротворческой миссии на Донбассе.