Украина готова к сотрудничеству с миротворцами ООН в зоне АТО

Подразделения Национальной гвардии готовы сотрудничать с миротворцами ООН в зоне проведения АТО.

13 сентября заместитель Министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардией Юрий Аллеров посетили подразделение особого назначения НГУ "Азов".

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Сейчас подразделения Нацгвардии и Нацполиции имеют много вызовов, поэтому мы налаживаем полное взаимодействие между всеми силовыми блоками для безопасности наших граждан в зоне АТО. Мы сосредоточили все усилия на защите нашего государства", ‑ сказал Сергей Яровой.

Юрий Аллеров отметил, что для противодействия существующим вызовам Национальная гвардия готова привлечь дополнительные подразделения НГУ.

Также он сообщил, что в том случае, если Миротворческая миссия ООН будет работать в зоне АТО, украинские подразделения готовы к совместным действиям.