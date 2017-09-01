В Станице Луганской отметили праздник мира

Сегодня, 15 сентября, заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко принял участие в Празднике Мира и Единства под лозунгом «Станица Луганская — это Украина».

Во время праздничных мероприятий состоялись выступление украинской певицы Анжелики Рудницкой, детская развлекательная программа (конкурсы, аттракционы и другие развлечения для детей), фотовыставки-презентации общин Станично-Луганского района, а также выставка работ и мастер-класс заслуженной мастерицы народного творчества Украины Татьяны Коновал.

Художник декоративно-прикладного искусства вручила Юрию Клименко экземпляр собственной книги «Писанкова азбука», которую попросила передать губернатору Луганщины Юрию Гарбузу, сообщает сайт ОГА.