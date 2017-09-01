Боевики ЛНР начали бунтовать

По данным группы "Информационное сопротивление", «военная контрразведка» боевиков фиксирует во «2-м АК ЛНР» множественные случаи угроз физической расправы и оскорблений со стороны рядовых боевиков в адрес ряда командиров и начальников.

В ходе расследований данных случаев в основном боевики объясняют свое поведение тем, что данные командиры вместо «выполнения своих прямых служебных обязанностей» занимаются решением личных вопросов и организацией «бизнеса» с использованием ресурсов своих подразделений (техника, оборудование, личный состав).