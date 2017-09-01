В зоне АТО снайперы Сил спецопераций проводят стрелковую тренировку

Подразделения специального назначения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения АТО, поддерживают и совершенствуют боевые способности.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

«Несмотря на относительное "затишье" в зоне АТО, которое обусловлено "школьным" перемирием, украинские SOF постоянно поддерживают боевые способности, проводят практические занятия по тактико-специальной и огневой подготовке. И все это на фоне выполнения боевых задач по назначению.

Несмотря на то, что учебно-материальная база (НМБ) в зоне АТО отличается от НМБ в пунктах постоянной дислокации, наши воины ищут пути, чтобы приблизить выполнение упражнений стрельбы, к реальным условиям обстановки.

Подготовка, которая проходит в пунктах постоянной дислокации, осуществляется с учетом опыта применения в зоне проведения АТО, и особое внимание уделяется практическим действиям, которые дадут возможность выполнить боевую задачу с максимальным эффектом», - говорится в сообщении.