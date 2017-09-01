На Луганщине проходят учения саперов

Учебные сборы с личным составом воинских частей по специальности сапер разминирований продолжаются на одном из полигонов оперативно-тактической группировки "Луганск".

Об этом со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Луганск" сообщает пресс-центр штаба АТО.

Целью сборов, которые продолжаются, является подготовка специалистов по разминированию.

"В течение учебных сборов с личным составом проводят теоретические занятия, которые сразу же закрепляются во время практических действий на полигоне. После успешной сдачи зачетов саперы получат соответствующие сертификаты", - сказал начальник учебных сборов Роман с позывным 110.

Отмечено, что особое внимание руководители учебных сборов уделяют соблюдению мер безопасности при проведении работ по разминированию. Также специалисты по разминированию проводят постоянную работу с местным населением, подчеркивая повышенную бдительность во время пребывания в лесополосах и на местности с высокой травой.