Больше 40 людей на больничных койках. Ситуация в Старобельске с кишечной инфекцией остается напряженной

В Старобельске остается напряженной ситуация с острой кишечной инфекцией. После того, как были госпитализированы 12 студентов ОП «Старобельский техникум ЛНАУ», за помощью в медучреждения обратились еще 48 человек.

Как сообщили в Старобельской райадминистрации, чрезвычайную ситуацию на данный момент классифицировать по коду невозможно. Источниками заболевания могут являться как вода, так и продукты питания.

"На анализ отобраны пробы воды, проводится работа со студентами, обратившихся за медицинской помощью. Появилась необходимость в запрете употребления воды населением, а использование ее только как технической до получения результатов анализов, проведение хлорирования воды, а также проверке наличия некачественных продуктов питания на объектах повышенного эпидриска (общественные столовые, продуктовые магазины, кафе и т.д.)", - говорится в сообщении райадминистрации.

Комиссия, которая собралась по поводу данного ЧП решила следующее:

1. Директору ОП «Старобельский техникум ЛНАУ», председателю Веселовского сельского совета срочно провести работу со студентами и местным населением о запрете использования водопроводной воды как питьевой и в приготовлении пищи до получения официальных результатов анализов. Допустить использования ее только как технической. Проконтролировать обеспеченность населения питьевой негазированной водой в бутылках. Провести хлорирование водопроводной воды и предоставить соответствующие акты в Старобельский районного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области.

2. РКП «Старобильськвода» (по согласованию), ООО «Старобельский завод продтоваров» (по согласованию) в случае обращения Веселовского сельского совета, ОП «Старобельский техникум ЛНАУ» о недостатке запаса питьевой воды в сжатые сроки обеспечить население питьевой водой.

3. Старобельском ГРО ГУ ДСНС Украины в Луганской области в случае обращения Веселовского сельского совета, ОП «Старобельский техникум ЛНАУ» о недостатке технической воды обеспечить население технической водой.

4. Старобельском районном управлению Главного управления Держпродспоживслужбы в Луганской области в сжатые сроки предоставить рекомендации и выводы о событии, ситуации в Старобельского райгосадминистрации. После проведения хлорирования воды взять повторные пробы для баканализов.