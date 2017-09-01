В ПАСЕ скептически относятся к размещению миротворцев на Донбассе

Депутат из Германии, член ПАСЕ Мари-Луиза Бэк скептически относится к размещению миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.

Об этом она сказала президенту Петру Порошенко в ходе 14-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Я бы хотела высказать свой скептицизм относительно того, что «голубые каски» создадут новую ситуацию на месте. Я была в Боснии три года, я видела эти «голубые каски», у которых не было сильного мандата и поддержки государств», – сказала Бэк.

По ее мнению, эффективным способом окончания вооруженного конфликта станут переговоры с Россией.

«Если не будет четкого понимания того, что Кремль хочет сесть за стол переговоров, вернуть Донбасс под украинский суверенитет, эти «голубые каски» сейчас будут также слабы, как ОБСЕ. Наш анализ показывает, почему ОБСЕ неэффективна: потому что Кремль не хочет, чтобы произошла успешная Украина», – отметила она.

Как указала Бэк, выполнение Путиным своих обязательств и размещение военных вдоль украинско-российской границы – единственное решение для урегулирования конфликта. Остальные предложения член ПАСЕ считает безрезультатными.

Президент Петр Порошенко в ответ на это сказал, что Украина не может откидывать инструменты для прекращения боев на Донбассе.

«Голубые каски» не панацея, это один из инструментов принесения мира. Я как главнокомандующий теряю своих военных и это не допустимо. Я и мой народ не можем быть заложниками того, хочет Путин или нет забрать военных из Донбасса. Это должен быть скоординированный механизм с санкциями и международным судом, и «голубыми касками», в том числе», – отметил он.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены по всей территории Донецкой и Луганской областей.

Бывший посол США в Украине Майкл Макфол также заявил о недоверии к идее ввести миротворцев в зону АТО.

«Я боюсь, что это будет методика, чтобы тормозить процесс. Я скептически пока отношусь к этой идее», – сказал он в комментарии телеканалу «Прямий».