ОБСЕ: ВСУ и боевики разместили самоходные гаубицы в районе жилых поселков

Стороны вооруженного конфликта на Донбассе размещают запрещенную технику за пределами линий отвода, вблизи населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

На брифинге в Киеве 15 сентября он рассказал о результатах работы миссии за последнюю неделю. Так, наблюдатели СММ отмечают понижение уровня насилия в зоне АТО на 30% в сравнении с предыдущей неделей. В течение недели СММ зафиксировала 8 взрывов, вызванных обстрелами из крупнокалиберного оружия.

Как заявил Хуг, несмотря на снижение количества обстрелов боевики и украинские военные разместили вблизи своих позиций самоходные гаубицы.

«В течение недели мы также отметили значительный рост количества тяжелого вооружения, размещенного в нарушение обозначенных линий отвода. Зафиксировано 66 единиц, 8 в подконтрольных и 58 – в неподконтрольных правительству районах. Если сравнивать с предыдущей неделей, когда было зафиксировано 11 единиц, 4 в подконтрольных и 7 – в неподконтрольных районах», – сообщил он.

В частности, на прошлой неделе беспилотник СММ зафиксировал 3 самоходные гаубицы в подконтрольном ВСУ поселке Птичье и 2 гаубицы – в подконтрольном боевикам Заиченко.