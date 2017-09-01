Публикация отчетности на портале e-data стала обязательной

Официальный портал об использовании государственных средств e-Data.gov.ua вышел из тестового режима и начал работать полноценно.

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

На пресс-конференции в пятницу Маркарова заявила, что с сегодняшнего дня все распорядители государственных средств обязаны публиковать финансовую отчетность на портале.

"С сегодняшнего дня можем наказывать распорядителей государственных средств за невыполнение норм законодательства и нераскрытие информации на нашем портале. Если все транзакции казначейства автоматически отражаются на портале, то, к сожалению, не все распорядители, особенно это касается государственных и коммунальных предприятий, сегодня раскрывают свою информацию", - сообщила она.

Однако нововведение не касается финансовой информации СБУ, Минобороны и другой тайной информации.

Маркарова также отметила, что к началу 2018 года портал будет полностью интегрирован с Государственным казначейством и системой электронных закупок ProZorro. Это должно облегчить работу бухгалтерам, которым приходится дополнительно подавать отчетность на портал. По ее словам, цель такого решения - автоматизировать этот процесс.

За два года существования через e-Data.gov.ua прошло 61,5 млн транзакций на сумму 4,1 трлн грн. Это наибольшая база публичных финансов в Украине. А количество посетителей портала составляет 21 000 в день.