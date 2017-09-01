Керри: Предложение РФ о миротворцах на Донбассе может быль ловушкой

В случае введения миротворческого контингента на Донбасс, он должен обеспечить контроль внешней границы, заявил 68-й государственный секретарь США (2013-2017) Джон Керри на 14-той Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Сейчас нужно убедиться, что это предложение не является какой-то ловушкой. Должно быть четко определено, что это своего рода граница, она должна быть сплошной - особенно когда речь идет о внешних границах. Мы должны убедиться в эффективности предлагаемых мероприятий», - сказал он.

Керри добавил, что во время своей каденции был разочарован ходом Минского процесса. «Я встречался с Путиным в Москве и подчеркивал, что Минский процесс должен двигаться поступательно ... Но Россия не сосредоточила свои усилия на этом. Неделями не было прогресса», - добавил он.

Вместе с тем экс-госсекретарь подчеркнул, что США, прилагают активные усилия для помощи Украине в условиях российской агрессии.