В ОБСЕ заявили, что видели три колонны военной техники на территории ЛНР

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе 12 сентября увидели три колонны военной техники возле подконтрольного боевикам "Луганской народной республики" поселка Георгиевка.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"12 сентября наблюдатели видели три колонны, состоявшие из переправочно-десантных средств и техники, которые следовали на север по автодороге Н-21 недалеко от подконтрольного ЛНР поселка городского типа Георгиевка (15 км к югу от Луганска)", - заявили в ОБСЕ.

В организации сообщили, что одна колонна состояла из 2 мостоукладчиков и 3 паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, вторая - из 6 мостоукладчиков, а третья - из переправочно-десантной техники военного типа также на грузовых платформах.