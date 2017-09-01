Последствия урагана в Сватово (фото)Сегодня, 11:47
В ночь на 14 сентября в Сватовском районе в результате прохождения урагана с градом было обесточено большое количество жителей города Сватово и несколько населенных пунктов района. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС области.
Наибольший ущерб от непогоды получили жители улиц им. Бабушкина и Солнечной, где крыши некоторых жилых домов было уничтожены полностью.
Также были частично повреждены газопроводы и заблокированы автодороги в результате падения деревьев.
В настоящее время обеспечен проезд по всем автомобильным дорогам государственного и регионального значения. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.