Последствия урагана в Сватово (фото)

В ночь на 14 сентября в Сватовском районе в результате прохождения урагана с градом было обесточено большое количество жителей города Сватово и несколько населенных пунктов района. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС области.

Наибольший ущерб от непогоды получили жители улиц им. Бабушкина и Солнечной, где крыши некоторых жилых домов было уничтожены полностью.

Также были частично повреждены газопроводы и заблокированы автодороги в результате падения деревьев.

В настоящее время обеспечен проезд по всем автомобильным дорогам государственного и регионального значения. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.