Порошенко: Миротворцы ООН - едва ли не единственный способ вернуть мир на Донбасс

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена ни на кого нападать, но агрессор должен заплатить намного дороже, если нарушит Минские соглашения.

Об этом глава государства заявил в пятницу на 14-м ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), комментируя свои надежды на предстоящий визит в США, сообщает Укринформ.

"Помощь от США, миротворческая миссия ООН на Донбассе - это не просто оборонное вооружение какое-то, хотя это существенно увеличит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это для нас неприемлемо, но подтвердим факт, что агрессору придется заплатить намного дороже, если они сломают Минские соглашения и пойдут на нас. Я - президент мира, мы хотим мира, поэтому мы очень сосредоточены на том, чтобы способствовать нашей инициативе введения миротворцев на Донбассе", - сказал Президент.

По его словам, миротворческая миссия ООН, бесспорно, должна работать на всей территории оккупированного Донбасса вместе с контролем за украинско-российской границей. Это даст возможность не допустить новых притоков российских боевиков и российского вооружения на Донбасс, убежден Порошенко.

Он отметил, что ныне на Донбассе "имеем гуманитарную катастрофу", и миротворческий контингент - это едва ли не единственный теперь способ вернуть мир на оккупированную территорию. "На Донбассе ныне большое бедствие, 60% безработных, чрезвычайно позорный уровень жизни. Миротворцы - это едва ли не единственный способ, чтобы показать наш успех. Люди начинают понимать, что даже яд российской пропаганды может быть устранен из организма", - отметил Президент.