Фантомовцы на Луганщине на линии разграничения в мешках с картошкой обнаружили медицинские приборы

Вчера, 14 сентября 2017 года, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" установили очередное нарушение пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так, в полдень фантомовцы остановили трех граждан, которые направлялись из Станицы на временно неподконтрольную территорию - в город Луганск. Во время осмотра их ручной поклажи были обнаружены спрятанные в мешках и сумках с картофелем товары медицинского назначения (тонометры и глюкометры) на 50 тыс. грн. По словам нарушителей, они были получены в отделении "Новой почты" для дальнейшей реализации в Луганске.

Относительно каждого гражданина составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд.

Товар изъят до принятия решения судом.