Генсек ОБСЕ: задачи СММ и миротворцев ООН будут четко разграничены

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что процесс принятия решения относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс не будет простым, однако в случае принятия такого решения, задачи между ООН и ОБСЕ будут четко разграничены. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Сейчас, глядя на различные предложения, можно прийти к пониманию того, что четкого понимания еще нет и процесс принятия этого решения не будет простым. ОБСЕ готова присоединиться к обсуждению и предложить свои знания и экспертные навыки. … Если решение будет принято, то будет четкое разграничение заданий между миротворческой миссией ООН и работой ОБСЕ, в частности СММ, для того чтобы можно было достичь позитивного влияния на ситуацию на местах», - сказал он.