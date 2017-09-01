Владислав Дейнего в новом статусе и.о. "министра иностранных дел" "ЛНР" продолжит представлять "республику" на Минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, пишут сепаратистские СМИ.

"Указом главы Республики были возобновлены мои полномочия, поскольку распоряжением 2014 года я был уполномочен представлять Республику именно в должности заместителя председателя Народного Совета. Сегодня это распоряжение было отменено, и указом главы Игорь Плотницкий уполномочил в дальнейшем меня представлять Республику на переговорах в Минске", - рассказал Дейнего.

"То есть этот процесс не прерывается, остается в моей компетенции, поэтому я буду продолжать работать и в этом направлении", - заявил он.