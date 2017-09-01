Луганщина остается «энергоостровом». Подстанцию в Кременной до сих пор не построили

Общественные обсуждения проекта изменений в инвестиционную программу ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» на 2018 год состоялись в Киеве, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В частности, в Киеве поднимались вопросы строительства подстанции 500 кВ «Кременская», что позволит соединить Луганщину с единой энергетической системой Украины. В настоящее время область находится в состоянии «энергоострова», получая электроэнергию только от Луганской теплоэлектростанции, расположенной в прифронтовом городе Счастье.

По итогам мероприятия в Киеве стало известно, что в текущем году на строительство будет выделено почти 400 миллионов гривен. Общая стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда гривен. Срок окончания строительства, заказчиком которого является ООО «НЭК Укрэнерго», - декабрь 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что проектный срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2018 года.